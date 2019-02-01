«Кардифф» после пропажи Салы рассматривал вариант с переходом Дзюбы

Футбол 01 февраля 2019 17:24 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Сала 20 января подписал контракт с «Кардиффом». Аргентинец в понедельник вечером вылетел частным самолетом в Уэльс. Однако его самолет пропал с радаров за час до прибытия.

Футбольный функционер Юрий Белоус сообщил, что после пропажи Салы «Кардифф» рассматривал нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу в качестве замены аргентинскому форварду.

«После ситуации с Салой на меня вышел спортивный агент из Англии и попросил провести переговоры с Артемом Дзюбой, потому что в «Кардиффе» рассматривали его вместо Салы. Но за два дня до конца трансферного окна уже было ничего не решить. Я с Артемом разговаривал лично, он сказал, что готов поехать в АПЛ. Другое дело, что «Зениту» некем было заменить Дзюбу. Да, «Кардифф» мог бы предложить примерно 25 миллионов фунтов за Дзюбу, но «Зенит» деньгами не испугать», - приводит слова Белоуса «Матч ТВ».

«Кардифф» после 24 туров АПЛ занимает 18-е место в турнирной таблице.