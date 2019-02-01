Тугарев продлил контракт с «Локомотивом» на три года (фото)

Футбол 01 февраля 2019 19:09 Источник: ФК «Локомотив» Автор: Сметанникова Дарья

«Локомотив» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Романом Тугаревым.

Новый контракт 20-летнего футболиста с железнодорожниками рассчитан до конца 2022 года.

«Все прошло хорошо. Эмоции положительные. Я рад продлить контракт с родным клубом. Хочу добиться максимума, задачи самые высокие. Моя следующая цель – стать игроком стартового состава», - заявил Тугарев.

За основную команду «Локомотива» Тугарев дебютировал 29 сентября 2018 года. На его счету четыре матча за железнодорожников, в которых он стал автором одной голевой передачи.