Невилл объяснил, при каких условиях Сульшер может остаться главным тренером «МЮ»

Футбол 01 февраля 2019 19:32 Источник: Sky Sports Автор: Гичунцев Артур

Норвежский специалист возглавил англичан в декабре 2018 года.

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что Оле-Гуннар Сульшер может остаться во главе английского клуба, если добьется результата в текущем сезоне.

Ранее сообщалось, что английский клуб намерен пригласить наставника "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

"Если Сульшер продолжит в том же духе, то у руководства возникнут проблемы. Им будет сложно выбрать нового тренера.

Если он получит поддержку со стороны болельщиков, а игроки под его руководством добьются результата, то, скорее всего, Сульшер останется у руля команды.

Я считаю, что у него есть все шансы на работу с "МЮ". Команда при нем прогрессирует. Однако, оценивать его нужно в марте, апреле и мае, а не сейчас", –приводит слова Невилла Sky Sports.