Невилл объяснил, при каких условиях Сульшер может остаться главным тренером «МЮ» - Советский спорт
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Футбол01 февраля 2019 19:32Источник: Sky SportsАвтор: Гичунцев Артур

Невилл объяснил, при каких условиях Сульшер может остаться главным тренером «МЮ»

Норвежский специалист возглавил англичан в декабре 2018 года.

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что Оле-Гуннар Сульшер может остаться во главе английского клуба, если добьется результата в текущем сезоне.

Ранее сообщалось, что английский клуб намерен пригласить наставника "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

"Если Сульшер продолжит в том же духе, то у руководства возникнут проблемы. Им будет сложно выбрать нового тренера.

Если он получит поддержку со стороны болельщиков, а игроки под его руководством добьются результата, то, скорее всего, Сульшер останется у руля команды.

Я считаю, что у него есть все шансы на работу с "МЮ". Команда при нем прогрессирует. Однако, оценивать его нужно в марте, апреле и мае, а не сейчас", –приводит слова Невилла Sky Sports.

#апл#фк манчестер юнайтед#сульшер оле-гуннар#невилл гари
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