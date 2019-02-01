Вальверде поделился ожиданиями от матчей с «Реалом» в Кубке Испании

Футбол 01 февраля 2019 20:20 Источник: Marca Автор: Гичунцев Артур

Первая игра пройдет 6 февраля. Ответный поединок – 26-го числа.

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился эмоциями после жеребьевки 1/2 финала Кубка Испании. Напомним, каталонцам предстоит провести два матча с мадридским "Реалом".

"Нас ждет отличное противостояние. Обе команды будут бороться за выход в финал. Это означает, что на "Барселону" ложится дополнительная нагрузка. Но я уверен, что полуфинал понравится болельщикам. Посмотрим, сможет ли моя команда выйти в финал.

В чемпионате Испании "Реал" выступал неудачно, но в последнее время команда стала лучше, и я думаю, что нам будет тяжело", – приводит слова Вальверде Marca.

Добавим, что матч за трофей пройдет на стадионе "Бенито Вильямарин".