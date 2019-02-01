Экс-тренер «Спартака» Пилипчук возглавил минское «Динамо»

Футбол 01 февраля 2019 21:14 Источник: ФК «Динамо» (Минск) Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Украинский специалист Роман Пилипчук, последним клубом которого был "Ахмат", продолжит карьеру в минском "Динамо".

Сегодня, 1 февраля, бывший тренер московского "Спартака" возглавил минское "Динамо". О деталях его контракта не уточняется.

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ЗАО ФК «Динамо-Минск» приветствует Романа Михайловича Пилипчука в своих рядах!



Полный состав нового тренерского штаба будет объявлен позже.#fcdm1927 #РоманПилипчук pic.twitter.com/igQTjl75H4 — ФК Динамо Минск (@FC_Dinamo_Minsk) 1 февраля 2019 г.

Напомним, В 2016 году специалист помогал Дмитрию Аленичеву в московском «Спартаке», а позже входил в тренерский штаб Массимо Карреры.

3 мая 2018 года заявил об уходе из «Спартака» и желании возобновить самостоятельную работу.

Добавим, что минское «Динамо» по итогам прошлого сезона заняло третье место в чемпионате страны.