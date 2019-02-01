«Зенит» объявил о переходе полузащитника сборной Колумбии

Футбол 01 февраля 2019 22:46 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Ранее команду Сергея Семака покинул Леандро Паредес. Он стал игроком "ПСЖ".

«Зенит» договорился с руководством «Боки Хуниорс» о трансфере полузащитника Вильмара Барриоса, сообщает официальный сайт российского клуба.

Отмечается, что соглашение с футболистом сборной Колумбии рассчитано на 4,5 года.

"Вечером 1 февраля новичок присоединился к команде в Испании после успешного медосмотра и провел первое занятие под руководством Сергея Семака.

Вильмар Энрике Барриос Теран родился 16 октября 1993 года в Картахене, Колумбия. Воспитанник клуба «Депортес Толима» дебютировал в основном составе 24 февраля 2013 года, а полтора года спустя вместе с «винно-золотыми» завоевал Кубок Колумбии. В общей сложности за клуб из Ибаге полузащитник провел 106 матчей, в которых забил 3 мяча.

Летом 2015-го Барриос перешел в аргентинский «Бока Хуниорс». Вместе с командой из Буэнос-Айреса Вильмар дважды становился чемпионом Аргентины (сезон-2016/17 и 2017/18) и дошел до финала Кубка Либертадорес (2018). В составе «Боки» полузащитник провел 66 матчей, в которых забил один мяч. На счету футболиста – девять игр в составе национальной сборной Колумбии, три из которых состоялись в рамках чемпионата мира в России.

Сине-бело-голубые приветствуют Вильмара Барриоса в Петербурге и желают удачи!", – говорится в заявлении клуба.