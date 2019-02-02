Роман Пилипчук: У меня остались самые лучшие впечатления от работы в Грозном - Советский спорт
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Футбол02 февраля 2019 11:35Источник: ФК «Ахмат»Автор: Гичунцев Артур

Роман Пилипчук: У меня остались самые лучшие впечатления от работы в Грозном

Ранее стало известно, что украинец продолжит карьеру в чемпионате Белоруссии.

Бывший наставник "Ахмата" Роман Пилипчук дал прощальный комментарий перед уходом в минское "Динамо".

«В футболе, как и в жизни, некоторые моменты происходят очень быстро. Приглашение минского «Динамо» стало для меня неожиданным. Каждый тренер, на протяжении всей карьеры отдающий свои силы, время, здоровье спорту, стремится к самостоятельной работе, к возможности реализовать свои личные идеи на футбольном поле. Получив приглашение, я обратился к руководству клуба, к главному тренеру, получил от всех одобрение. Не скрою, было очень приятно осознавать, как в клубе отнеслись к моей ситуации. Меня поняли, пожелали удачи. У меня остались самые лучшие впечатления от работы в Грозном.

Руководство, сотрудники клуба, болельщики поддерживали меня с первого дня, мы расстаемся друзьями. Приятные воспоминания остались от позитивного общения с Главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, который сильно любит спорт и развивает его в республике! Благодарен президенту клуба Магомеду Даудову за поддержку, которую я ощущал всегда, и понимание. Спасибо генеральному директору Ахмеду Айдамирову, с которым легко находили решения в рабочих моментах. Признателен и благодарен главному тренеру Рашиду Рахимову за предоставленную возможность быть помощником в «Ахмате» и обрести новые знания и опыт работы. Болельщики команды всегда меня поддерживали, мы свободно и приятно общались, говорю им всем спасибо. «Ахмат» навсегда останется в моём сердце. Буду наблюдать и переживать. Желаю много-много побед! Спасибо, друзья, мы обязательно встретимся!», – сказал специалист, чьи слова приводит официальный сайт "Ахмата".

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