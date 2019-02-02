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Футбол02 февраля 2019 12:06Источник: The Daily MailАвтор: Липкин Антон

Уилшер может пропустить оставшуюся часть сезона

Полузащитник продолжает восстановление после травмы голеностопа.

Полузащитник «Вест Хэма» Джек Уилшер продолжает восстановление после травмы голеностопа, сообщает The Daily Mail. Не исключено, что 27-летний британец не сыграет до конца нынешнего сезона.

В июле прошлого года Уилшер на правах свободного агента перешел из «Арсенала» в «Вест Хэм», подписав с «молотобойцами» контракт на три года.

Он выходил в стартовом составе команды в первых четырех турах премьер-лиги, после чего получил травму голеностопа, из-за которой в сентябре ему пришлось провести операцию. Уилшер восстановился через три месяца, и 1 декабря вышел на замену за пять минут до конца матча с «Ньюкаслом» (3:0), но после игры он вновь пожаловался на боли в голеностопе.

По информации источника, полузащитник проведет в лазарете еще шесть-восемь недель. При этом в клубе не исключают, что игроку может потребоваться повторная операция, тогда в нынешнем сезоне он больше не сыграет.

После 24 туров «Вест Хэм» занимает 12-е место в турнирной таблице премьер-лиги.

#апл#фк вест хэм#уилшер джек
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