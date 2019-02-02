Уилшер может пропустить оставшуюся часть сезона

Футбол 02 февраля 2019 12:06 Источник: The Daily Mail Автор: Липкин Антон

Полузащитник продолжает восстановление после травмы голеностопа.

Полузащитник «Вест Хэма» Джек Уилшер продолжает восстановление после травмы голеностопа, сообщает The Daily Mail. Не исключено, что 27-летний британец не сыграет до конца нынешнего сезона.

В июле прошлого года Уилшер на правах свободного агента перешел из «Арсенала» в «Вест Хэм», подписав с «молотобойцами» контракт на три года.

Он выходил в стартовом составе команды в первых четырех турах премьер-лиги, после чего получил травму голеностопа, из-за которой в сентябре ему пришлось провести операцию. Уилшер восстановился через три месяца, и 1 декабря вышел на замену за пять минут до конца матча с «Ньюкаслом» (3:0), но после игры он вновь пожаловался на боли в голеностопе.

По информации источника, полузащитник проведет в лазарете еще шесть-восемь недель. При этом в клубе не исключают, что игроку может потребоваться повторная операция, тогда в нынешнем сезоне он больше не сыграет.

После 24 туров «Вест Хэм» занимает 12-е место в турнирной таблице премьер-лиги.