Александр Ирхин: «Зениту» крайне необходим Азмун

Футбол 02 февраля 2019 12:46 Источник: «Евро-футбол.ру» Автор: Липкин Антон

Лидеры премьер-лиги приобрели форварда «Рубина».

Бывший тренер «Рубина» Александр Ирхин прокомментировал переход форварда Сердара Азмуна в «Зенит».

– Азмун «Зениту» крайне необходим, чтобы разнообразить игру, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Ирхина. – Мы видели, что с Дзюбой в нападении игра у питерцев была достаточно примитивная: сбросы, передачи в борьбу в надежде, что Артем зацепится за мяч.

Азмун – более техничный и комбинационный футболист. С ним «Зенит» сможет больше пользоваться позиционными атаками. Поэтому данное приобретение сделано своевременно. А вот насколько этот футболист впишется в командную игру, сложно сказать.

– У «Зенита» и так достаточно легионеров. Тем более, что купили еще и Ракицкого с Барриосом. Это не смущает?

– Это должно смущать руководство клуба и тренерский штаб. Они знали, на что шли. Видимо, с кем-то из легионеров клуб будет расставаться. Большое количество легионеров – это, конечно, проблема. Но я не думаю, что питерцы купили этого футболиста для того, чтобы он сидел на лавке.

Напомним, накануне «Зенит» объявил о подписании контракта на 3,5 года с Азмуном. Перед этим новичком команды стал колумбиец Вильмар Барриос.

24-летний Азмун выступает в России с 2013 года. За пять с половиной лет он провел в премьер-лиге 129 матчей, забил 33 гола и сделал 18 голевых передач.