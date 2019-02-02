Юрген Клопп: Никогда не праздную, когда другая команда теряет очки

Футбол 02 февраля 2019 14:13 Источник: The Mirror Автор: Липкин Антон

Немец ответил на твит Уокера.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о твитте защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера, который прокомментировал ничью «красных» с «Лестером» (1:1) в 24-м туре премьер-лиги.

После игры Уокер разместил в твиттере пост с фотографией сравнявшего счет защитника «Лестера» Харри Магуйара и подписью: «Они думали, что оторвутся на семь очков». Впоследствии твит был удален.

«Не уверен, что это как-то говорит о нас, – приводит The Mirror слова немца. – Это больше говорит о самом человеке. Я не очень понимаю, что вы хотите сказать.

Что касается твита, я никогда не праздную, когда другая команда теряет очки или проигрывает. Для меня это недопустимо».

Напомним, сами «горожане» в предыдущем туре проиграли в гостях «Ньюкаслу» (1:2) и теперь отстают от «Ливерпуля» на пять очков.