Неймар обвиняется в мошенничестве при переходе из «Сантоса» в «Барселону»

Футбол 02 февраля 2019 15:18 Источник: As.com Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает AS.

Испанский суд отклонил ходатайство нападающего "ПСЖ" Неймара и направил дело о коррупции и мошенничестве при его переходе из "Сантоса" в "Барселону" на подготовку к слушаниям.

Согласно источнику, помимо игрока, фигурантами уголовных дел также стали президенты "Сантоса" и "Барселоны" на момент трансфера Одилио Родригес и Сандро Россель, которые обвиняются в умышленном занижении суммы перехода в 2013 году.

Ранее сообщалось, что трансфер обошелся каталонцам в 88 миллионов евро. Однако, по версии следствия, стороны сознательно скрыли реальную сумму, чтобы не платить все отчисления компании DIS, которой принадлежали 40% прав на Неймара.

Добавим, летом 2017 года Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" за 222 млн евро.