ЦСКА сыграл вничью с «Сарпсборгом» на сборе в Кампоаморе

Футбол 02 февраля 2019 20:46 Источник: «Советский спорт»

В рамках товарищеского матча московский ЦСКА на сборе в испанском Кампоаморе сыграл вничью с норвежской командой «Сарпсборг 08» – 3:3.

В составе армейцев мячи забили Никола Влашич (3-я минута), Федор Чалов (32) и Абель Эрнандес (59), а у команды, занимающей 13-е место в высшей лиге Норвегии, хет-трик оформил Йерген Ларсен (22, 43, 48).

Стоит отметить, что в составе «Сарпсборга» весь матч отыграл россиянин Артем Вяткин.

В следующем матче армейцы 6 февраля сыграют с норвежской командой «Одд».

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Чернов, 63), Бекао, Набабкин, Обляков (Тикнизян, 67), Бистрович, Ахметов (Дзагоев, 63), Ефремов (Бийол, 63), Влашич, Чалов (Нисимура, 63), Эрнандес (Сигурдссон, 63)