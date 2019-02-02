Голы Головина и Фабрегаса принесли победу «Монако» в игре с «Тулузой» (видео)

Футбол 02 февраля 2019 23:54 Источник: «Советский спорт» Автор: Семкив Александр

В матче 23-го тура чемпионата Франции «Монако» на своем поле обыграл «Тулузу» со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Александр Головин (15-я минута, видео) и новичок команды Сеск Фабрегас (62), а у гостей единственный мяч забил Кристофер Жюльен (20).

Для Головина этот гол стал вторым в составе «Монако» и первым в лиге 1. Впервые он отличился в прошлом матче, когда монегаски по пенальти уступили «Генгаму» в 1/2 финала Кубка французской лиги.

«Монако» прервал безвыигрышную серию в лиге 1 из шести игр и с 18 очками поднялся на 18-е место в турнирной таблице, а «Тулуза» расположилась на 14-й строчке, имея в активе 26 очков.

В следующем туре подопечные Леонарду Жардима 10 февраля на выезде сыграют с «Монпелье», а фиолетовые в тот же день примут «Реймс».

Лига 1

23-й тур

«Монако» – «Тулуза» – 2:1 (1:1)

Голы: Головин, 15; Фабрегас, 62 – Жюльен, 20

«Монако»: Субашич, Глик, Жемерсон, Бадиашиле, Балло Туре, Фабрегас, Рони Лопеш, Желсон Мартинш (Адриен Силва, 72), Головин (Нкуду, 77), Сидибе, Фалькао (Карлос, 84).

«Тулуза»: Рене, Седзи, Силла, Диаките, Жюльен, Дурмаз (Босток, 71), Сангаре, Доссеви, Ману Гарсия (Жан, 79), Градель, Лейя-Исека.

Предупреждения: Балло Туре, 9; Жемерсон, 90+5; – Градель, 45+1; Диаките, 50; Силла, 60