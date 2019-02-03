Станислав Черчесов: Получить столь высокую награду – большая честь - Советский спорт
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Футбол03 февраля 2019 01:04Источник: РФС

Станислав Черчесов: Получить столь высокую награду – большая честь

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов – о Саксонском ордене святого Георгия, который ему вручили в Дрездене.

– Получить для меня столь высокую награду – большая честь. Я играл в Дрездене и поэтому слышал об этой премии, которую вручают представители правительства Саксонии. Благодарю организаторов за столь высокую оценку моих заслуг в работе со сборной России на домашнем чемпионате мира.

Но вместе с тем расцениваю эту награду как признание всей нашей страны за блестящую организацию чемпионата мира по футболу и сборной России – за яркое выступление на этом крупном турнире, – приводит слова Черчесова официальный сайт РФС.

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