Марко Трабукки: Сделка по Роше — не Карреры и не моя, ошибка в том, что Массимо одобрил его приобретение

Футбол 03 февраля 2019 13:28 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Известный футбольный агент Марко Трабукки считает неудачным для «Спартака» трансфер нападающего Педро Роши из «Гремио».

— Роша — удача или нет? И если неудача, то чья?

— Мне кажется, неудача. Двух футболистов «Гремио», которых просил Массимо, купить оказалось невозможно. Луан был слишком дорогим, против Эвертона выступил Сергей Родионов. Сказал, он ему не нравится.

— Получается, трансферные вопросы решали не только Каррера и Федун?

— В каких-то случаях директорат имел право вето. Жорже Машаду, агент, давно работающий со «Спартаком», предложил Дмитрию Попову вместо Луана и Эвертона Рошу. В скором времени состоялось подписание контракта. Сделка по Роше — не Массимо и не моя. Наша ошибка в том, что Каррера одобрил приобретение Роши. С другой стороны, что ему оставалось делать, если до закрытия трансферного окна два-три дня, а выбор — между кем-то и никем?

— Каррера одобрил переход Роши, зная его стоимость?

— Нет, он подтвердил по смс кандидатуру, предложенную селекционной службой. И когда узнал от Федуна, какая сумма была потрачена на бразильца, расстроился, - передает слова Трабукки «Матч ТВ».

Напомним, что Роша перебрался в российский клуб летом 2017 года. С тех пор форвард провел 18 матчей в составе красно-белых во всех турнирах и отметился одним голом и двумя результативными передачами.