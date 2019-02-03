Олег Корнаухов: Головин начинает привыкать к роли лидера «Монако»

Футбол 03 февраля 2019 14:26 Источник: «Евро-футбол.ру»

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов поделился мнением об игре экс-армейца Александра Головина за «Монако».

- С чем связан такой голевой прорыв Головина? С тем, что Саша адаптировался в команде, плюс вернулся тренер, который передвинул его в другой место. К тому же Головин залечил все свои болячки. Тот прогресс, который от него ждали, затянулся. Но сейчас в команду вернулся Жардим, он все наладит. Он увидел в Саше потенциал, что игрок может усилить эту команду. Так оно и есть.

Россиянин начинает привыкать к роли лидера «Монако», которая была ему отведена, реализовывать те моменты, которые у него есть. Просто процесс адаптации не только Головина, но и «Монако» после распродажи игроков немного затянулся и сейчас руководители сами признали, что сделали ошибку и пытаются ее исправить, - приводит слова Корнаухова «Евро-Футбол.ру».

Напомним, что «Монако» обыграл «Тулузу» (2:1) в домашнем матче 23-го тура чемпионата Франции благодаря голам Головина и Фабрегаса.