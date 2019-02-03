Месси должен успеть восстановиться к матчу с «Реалом» - Советский спорт
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Футбол03 февраля 2019 18:03Источник: ASАвтор: Липкин Антон

Месси должен успеть восстановиться к матчу с «Реалом»

Аргентинец получил ушиб бедра в матче с «Валенсией».

Форвард «Барселоны» Лионель Месси имеет хорошие шансы успеть восстановиться к первому матчу ½ финала Кубка Испании с «Реалом», сообщает AS.

В субботу в матче 22-го тура примеры с «Валенсией» (2:2) 31-летний аргентинец получил ушиб бедра. Месси остался на поле до финального свистка, но доигрывал матч через боль.

Однако уже в воскресенье утром болевые ощущения у игрока пропали, а синяк стал значительно меньше. Несмотря на это, на понедельник у него запланировано медицинское обследование с помощью ультразвука.

Более точная информация о возможном участии Месси в матче с «Реалом» появится во вторник, когда «Барселона» проведет предыгровую тренировку.

Напомним, Месси забил оба гола команды в ворота «Валенсии» и помог каталонцам уйти от поражения.

Матч «Барселона» – «Реал» пройдет 6 февраля на «Камп Ноу». Начало – 23:00 (мск).

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