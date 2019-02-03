Гол Дивеева принес «Уфе» ничью с «Араратом-Арменией» - Советский спорт
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Футбол03 февраля 2019 18:58Автор: Липкин Антон

Гол Дивеева принес «Уфе» ничью с «Араратом-Арменией»

«Уфа» провела контрольный матч на сборе в Ларнаке.

«Уфа» сыграла вничью с «Араратом-Арменией» (1:1) в контрольном матче на сборе в Ларнаке.

Первый тайм завершился без голов, а после перерыва защитник Игорь Дивеев вывел «Уфу» вперед, однако через несколько минут соперник из Еревана забил ответный гол.

В нынешнем сезона «Арарат-Армения» занимает четвертое место в национальном чемпионате.

Напомним, ранее на сборе на Кипре «Уфа» нанесла поражение «Хэнань Цзанье» (2:1).

В заключительном матче на сборе 7 февраля команда Дмитрия Кириченко сыграет с резервистами «Янг Бойз».

Ларнака (Кипр)
Контрольный матч

«Уфа» (Россия) – «Арарат-Армения» (Ереван, Армения) – 1:1 (0:0)
Гол «Уфы»: Дивеев.

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