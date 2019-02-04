Абель Эрнандес: Гончаренко сильнее Гаттузо в плане человеческих отношений и тактики

Футбол 04 февраля 2019 10:21 Источник: Sport24.ru Автор: Липкин Антон

Уругваец сравнил белоруса и итальянца.

Форвард ЦСКА Абель Эрнандес считает, что главный тренер команды Виктор Гончаренко не уступает в жесткости итальянцу Дженнаро Гаттузо, у которого он играл в «Палермо».

«Виктор, считаю, намного более сильный тренер в плане человеческих отношений и тактики, – сказал 28-летний уругваец в интервью Sport24.ru. – Гаттузо предстоит еще многому научиться и понять в профессии».

Напомним, Эрнандес выступал за «Палермо» в 2009-2014 годах. В ЦСКА он перешел в августе прошлого года.

В первой части сезона он провел за команду девять матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.