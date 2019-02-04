Месси пропустил тренировку «Барселоны» перед матчем с «Реалом» - Советский спорт
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Футбол04 февраля 2019 15:49Источник: Goal.com

Месси пропустил тренировку «Барселоны» перед матчем с «Реалом»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пропустил утреннюю тренировку каталонской команды.

Как сообщает Goal.com, в «Барселоне» опасаются, что лидер команды может пропустить первый полуфинальный матч на Кубок Испании против «Реала».

Отмечается, что Месси предстоит пройти серию тестов, после чего станет точно известно, сможет ли он принять участие в предстоящей игре.

Напомним, что нападающий «Барселоны» получил повреждение в матче чемпионата Испании против «Валенсии» (2:2). Сразу после игры он прошел серию тестов в раздевалке, которые выявили большую гематому в районе четырехглавой мышцы правой ноги.

Первый матч 1/2 Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом» пройдет 6 февраля на «Камп Ноу».

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