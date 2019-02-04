Фернандо: Всем было немножечко грустно, когда Каррера ушел из «Спартака»

Футбол 04 февраля 2019 22:24 Источник: Sport24.ru

Полузащитник «Спартака» Фернандо – о том, как пережил уход главного тренера Массимо Карреры.

– Массимо сыграл очень важную роль и в моей жизни, и в жизни «Спартака». Человек принес великому клубу первый за 16 лет титул! Такое нельзя забыть.

Да, в работе не все было гладко. Лично мне тоже не нравились какие-то моменты. Иногда не понимал, почему не попадаю в состав. Это нормально – оставаться в запасе. Но когда ты не понимаешь, почему тренер так решил… Очень неприятно. Ну не ставил и не ставил… Я работал дальше и ждал своего шанса.

Но, повторюсь, всем ребятам было немножечко грустно, когда Каррера ушел из «Спартака», – приводит слова Фернандо Sport24.ru.