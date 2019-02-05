«Реал» недоволен, что у «Барселоны» больше времени на отдых перед обоими матчами ½ финала

Футбол 05 февраля 2019 13:43 Источник: Marca Автор: Липкин Антон

«Барселона» и «Реал» разыграют путевку в финал Кубка Испании.

«Реал» остался недоволен календарем, составленным примерой на ближайший месяц, сообщает Marca.

В столичном клубе считают, что лига несправедливо предоставила «Барселоне» на один день отдыха больше перед обоими полуфиналами Кубка Испании.

Напомним, первый полуфинал «Барселона» – «Реал» пройдет 6 февраля на «Камп Ноу». Перед этим «Барселона» сыграла вничью с «Валенсией» (2:2) в субботу, а «Реал» победил «Алавес» (3:0) в воскресенье. Таким образом, каталонцы получили на отдых на 26 часов больше «Реала».

Похожая ситуация сложится перед ответным полуфиналом, который 27 февраля пройдет на «Сантьяго Бернабеу»: «Барселона» сыграет 24 февраля в гостях с «Севильей», а «Реал» – 25 февраля с «Леванте».

Добавим, что 3 марта «Реал» примет «Барселону» в 26-м туре примеры.