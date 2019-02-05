Сайт "Советского спорта" покажет три матча "Барселоны" и "Реала" за месяц

Футбол 05 февраля 2019 14:44 Источник: «Советский спорт»

"Советский спорт" при содействии социальной сети "Одноклассники" и телеканала «СИЛА» покажет все три El Clasico — матчи испанских клубов «Барселоны» и «Реала» — за месяц. Две игры пройдут в рамках Кубка Испании (6 и 27 февраля), третья — в рамках чемпионата Испании 2 марта. Кроме того, ОК и "Советский спорт" покажут все решающие матчи Кубка Короля.

Первый из трех матчей принципиальных соперников пройдет уже в среду 6 февраля: в кубковом полуфинале «Барселона» примет на «Камп Ноу» мадридский «Реал». Трансляция матча на нашем сайте начнется в 22:45 по московскому времени.

Помимо El Clasico, ОК, «СИЛА» и "Советский спорт" покажут и другие игры Кубка Испании: два полуфинальных матча между «Валенсией» и «Бетисом» (7 и 27 февраля), а также финальную игру.