«Локомотив» проведет шесть матчей на сборах в Испании

Пресс-служба московского «Локомотив» объявила команды, с которыми сыграет на двух сборах.
Железнодорожникам в Испании будут противостоять «Краснодар» (6 февраля), норвежские «Хеугесунн» (10 февраля), «Конгсвингер» (13 февраля), «Викинг» (21 февраля), «Сарпсборг 08» (25 февраля) и «Мольде» (26 февраля)
Напомним, на сбор в составе «Локомотива» отправились 28 футболистов:
Вратари: Гилерме, Медведев, Коченков, Сычев
Защитники: Идову, Хеведес, Чорлука, Михалик, Ротенберг, Кверквелия, Лысов
Полузащитники: Баринов, Фернандеш, Крыховяк, Фарфан, Ан.Миранчук, Коломейцев, Игнатьев, Тарасов, Рыбус, Денисов, Махатадзе, Ал.Миранчук, Миронов, Тугарев
Нападающие: Эдер, Жемалетдинов, Смолов