«Локомотив» проведет шесть матчей на сборах в Испании

Футбол 05 февраля 2019 18:38 Источник: ФК «Локомотив»

Пресс-служба московского «Локомотив» объявила команды, с которыми сыграет на двух сборах.

Железнодорожникам в Испании будут противостоять «Краснодар» (6 февраля), норвежские «Хеугесунн» (10 февраля), «Конгсвингер» (13 февраля), «Викинг» (21 февраля), «Сарпсборг 08» (25 февраля) и «Мольде» (26 февраля)

Напомним, на сбор в составе «Локомотива» отправились 28 футболистов:

Вратари: Гилерме, Медведев, Коченков, Сычев

Защитники: Идову, Хеведес, Чорлука, Михалик, Ротенберг, Кверквелия, Лысов

Полузащитники: Баринов, Фернандеш, Крыховяк, Фарфан, Ан.Миранчук, Коломейцев, Игнатьев, Тарасов, Рыбус, Денисов, Махатадзе, Ал.Миранчук, Миронов, Тугарев

Нападающие: Эдер, Жемалетдинов, Смолов