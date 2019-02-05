«Спартак» сыграл вничью с «Марибором» на сборе в Турции (видео)

Футбол 05 февраля 2019 19:02 Источник: «Советский спорт»

В рамках товарищеского матча на сборе в турецком Белеке московский «Спартак» сыграл вничью со словенским «Марибором» - 1:1.

В составе красно-белых мяч на пятой минуте забил Лоренсо Мельгарехо, а у словенцев отличился Амир Дервишевич, реализовавший пенальти на 15-й минуте.

В следующем матче подопечные Олега Кононова завтра, 6 февраля сыграют с казахстанским «Актобе». Начало – в 17:00 по московскому времени.

«Спартак» (Россия) – «Марибор» (Словения) – 1:1 (1:1)

Голы: Мельгарехо, 5 – Дервишевич, 15 (пен).

«Спартак»: Максименко (Селихов, 46), Айртон (Комбаров, 46), Джикия, Кутепов (Боккетти, 75), Рассказов, Гулиев (Фернандо, 46), Глушаков (Зобнин, 46), Мельгарехо (Ломовицкий, 46), Ханни, Зе Луиш (Мелкадзе, 69), Адриано (Ташаев, 46).