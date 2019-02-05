«Спартак» сыграл вничью с «Марибором» на сборе в Турции (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол05 февраля 2019 19:02Источник: «Советский спорт»

«Спартак» сыграл вничью с «Марибором» на сборе в Турции (видео)

В рамках товарищеского матча на сборе в турецком Белеке московский «Спартак» сыграл вничью со словенским «Марибором» - 1:1.

В составе красно-белых мяч на пятой минуте забил Лоренсо Мельгарехо, а у словенцев отличился Амир Дервишевич, реализовавший пенальти на 15-й минуте.

В следующем матче подопечные Олега Кононова завтра, 6 февраля сыграют с казахстанским «Актобе». Начало – в 17:00 по московскому времени.

«Спартак» (Россия) – «Марибор» (Словения) – 1:1 (1:1)

Голы: Мельгарехо, 5 – Дервишевич, 15 (пен).

«Спартак»: Максименко (Селихов, 46), Айртон (Комбаров, 46), Джикия, Кутепов (Боккетти, 75), Рассказов, Гулиев (Фернандо, 46), Глушаков (Зобнин, 46), Мельгарехо (Ломовицкий, 46), Ханни, Зе Луиш (Мелкадзе, 69), Адриано (Ташаев, 46).

#Футбол-Россия#рпл#сборы#товарищеские матчи#фк спартак#фк марибор
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта