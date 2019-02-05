Российский голкипер Злобин – в заявке «Бенфики» на матчи Лиги Европы

Футбол 05 февраля 2019 20:12 Источник: UEFA (УЕФА)

Португальская «Бенфика» дозаявила на матчи плей-офф Лиги Европы трех футболистов, среди которых российский голкипер Иван Злобин, сообщает официальный сайт УЕФА.

Помимо Злобина, «орлы» внесли в заявку Жоау Фелиша и Андреаса Самариса.

Злобин – воспитанник «Геолога», ЦСКА и академии Коноплева. 21-летний уроженец Тюмени третий сезон выступает в Португалии. В текущем сезоне на его счету 15 матчей, 9 пропущенных мячей и 7 игр на ноль за «Бенфику-Б».

Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы «Бенфике» будет противостоять турецкий «Галатасарай».