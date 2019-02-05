Соперник «Краснодара» по ЛЕ «Байер» проиграл «Хайденхайму» в Кубке Германии - Советский спорт
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Футбол05 февраля 2019 22:25Источник: «Советский спорт»

Соперник «Краснодара» по ЛЕ «Байер» проиграл «Хайденхайму» в Кубке Германии

В матче 1/8 финала Кубка Германии «Хайденхайм» на своем поле обыграл «Байер» со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Никола Доведан (47-я минута) и Маурице Мультауп (72), а у гостей единственный мяч забил Юлиан Брандт (44).

Таким образом, «Хайденхайм» вышел в четвертьфинал турнира. Своего следующего соперника команда второй бундеслиги узнает позднее.

Напомним, что «Байер» является соперником «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы. Команды сыграют первый матч 14 февраля в Краснодаре, ответная встреча состоится 21 февраля в Леверкузене.

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