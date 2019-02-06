Месси вошел в заявку «Барселоны» на матч против «Реала»

Ранее сообщалось, что форвард получил травму и рискует пропустить игру.
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде огласил заявку команды на первый матч с мадридским "Реалом" в 1/2 финала Кубка Испании, который состоится сегодня, 6 февраля и стартует в 23.00 по московскому времени.
Отметим, что в список вошел капитан команды Лионель Месси, который получил травму в матче чемпионата Испании с «Валенсией» (2:2).
Полная заявка сине-гранатовых выглядит следующим образом: тер-Штеген, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Коутинью, Артур, Суарес, Месси, Малком, Лангле, Мурильо, Альба, Боатенг, Серхи Роберто, Аленья, Видаль, Вермален, Пенья.
SQUAD— FC Barcelona (@FCBarcelona) 5 февраля 2019 г.
FC Barcelona 🆚 Real Madrid#CopaBarça #ElClásico pic.twitter.com/BAUCa0Xdi1