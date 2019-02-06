Месси вошел в заявку «Барселоны» на матч против «Реала» - Советский спорт
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Футбол06 февраля 2019 09:23Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Месси вошел в заявку «Барселоны» на матч против «Реала»

Ранее сообщалось, что форвард получил травму и рискует пропустить игру.

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде огласил заявку команды на первый матч с мадридским "Реалом" в 1/2 финала Кубка Испании, который состоится сегодня, 6 февраля и стартует в 23.00 по московскому времени.

Отметим, что в список вошел капитан команды Лионель Месси, который получил травму в матче чемпионата Испании с «Валенсией» (2:2).

Полная заявка сине-гранатовых выглядит следующим образом: тер-Штеген, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Коутинью, Артур, Суарес, Месси, Малком, Лангле, Мурильо, Альба, Боатенг, Серхи Роберто, Аленья, Видаль, Вермален, Пенья.

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