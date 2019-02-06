Олег Кононов: Главное, чтобы Роша стабильно играл, от этого зависит его результативность

Футбол 06 февраля 2019 20:29 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов поделился мнением об игре нападающего команды Педро Роши.

— У Роши две голевые передачи. Видно, что он адаптировался, прибавляет, раскрывается?

— Он уже давно адаптировался. Просто здесь уже, наверное, другое. Это проявляется характер игрока — хочет доказать. Он сам давал интервью и говорил, что хочет доказать, что не просто так находится в России и не хочет уезжать из «Спартака», хотя есть предложения и из других клубов, достаточно серьезных. Для него самое главное — доказать свою состоятельность. Это он делает и на тренировках, и на играх.

— Раньше казалось, что у Роши хороший пас, но с завершением атаки проблемы. Как вам такая оценка?

— В играх пока не забивает, значит, какие-то проблемы есть. На тренировках забивает, поэтому могу сказать, что там их нет. Но самое главное не тренировки, а игры. Ждем от него не только голевых передач, хотя мне очень нравится, когда игроки вот такие тонкие передачи отдают, выводят игроков для завершения атаки. Самое главное, чтобы он стабильно играл. От этой стабильности зависит его результативность.

— Возможно, смена позиции? Чтобы он играл не форвардом, а полузащитником?

— Ну его, в принципе, и брали вместо Промеса. Промес играл атакующего флангового. Пробовали его так использовать в первой игре с «Ростовом» на турнире в Катаре. Это была первая игра, неудачно, хотя у него были там моменты. Он все-таки квалифицированный игрок, - приводит слова Кононова «Матч ТВ».

Напомним, что в контрольном матче против «Актобе» (2:2), который прошел 6 февраля в Турции, Роша записал на свой счет две результативные передачи.