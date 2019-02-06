Александр Кержаков: В матче с «Барселоной» станет понятно, на что способны мадридцы - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол06 февраля 2019 23:11Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Александр Кержаков: В матче с «Барселоной» станет понятно, на что способны мадридцы

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков перед началом первого полуфинального матча Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» поделился мнением об игре мадридского клуба .

— У «Реала» есть игроки, способные забивать голы, но нет таких, как Роналду. Кроме Криштиану в «Реале» нет такого человека, способного сделать результат в одиночку. Поэтому в матче против «Барселоны» станет понятно, на что способны мадридцы, эта встреча для них — как лакмусовая бумажка, — рассказал Кержаков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Добавим, что в эти минуты идет первый тайм встречи, счет 1:0 в пользу мадридской команды.

#кубок испании по футболу#фк барселона#фк реал мадрид#кержаков александр
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта