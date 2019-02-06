Александр Кержаков: В матче с «Барселоной» станет понятно, на что способны мадридцы

Футбол 06 февраля 2019 23:11 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков перед началом первого полуфинального матча Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» поделился мнением об игре мадридского клуба .

— У «Реала» есть игроки, способные забивать голы, но нет таких, как Роналду. Кроме Криштиану в «Реале» нет такого человека, способного сделать результат в одиночку. Поэтому в матче против «Барселоны» станет понятно, на что способны мадридцы, эта встреча для них — как лакмусовая бумажка, — рассказал Кержаков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Добавим, что в эти минуты идет первый тайм встречи, счет 1:0 в пользу мадридской команды.