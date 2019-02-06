Сборная России сыграет отборочные матчи Евро-2020 в Саранске и Нижнем Новгороде

Футбол 06 февраля 2019 23:25 Источник: РФС

Российский футбольный союз сообщил, что два первых домашних матча в рамках отборочного турнира Чемпионата Европы-2020 национальная сборная России проведет в Саранске и в Нижнем Новгороде.

«8 июня на «Мордовия Арене» россияне сыграют со сборной Сан-Марино. 11 июня на стадионе «Нижний Новгород» подопечные Станислава Черчесова встретятся с командой Кипра», - говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Напомним, что сборная России откроет квалификацию Евро 21 марта встречей с командой Бельгии, которая состоится на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе. Тремя днями позже, 24 марта, россияне проведут еще один гостевой отборочный матч. На стадионе «Астана Арена» в Астане они встретятся со сборной Казахстана.