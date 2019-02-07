«Рейнджерс» под руководством Джерарда обыграл «Абердин»

Футбол 07 февраля 2019 00:39 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Рейнджерс» одержали победу над «Абердином» в выездном матче 25-го тура чемпионата Шотландии со счетом 4:2.

В составе победителей дублем отметился Альфредо Морелос (20-я и 38-я минуты), еще по голу на свой счет записали Джеймс Тавернье (43, пен.) и Джермейн Дефо (90+4). У проигравших оба мяча забил Сэм Косгроу (31, 47, пен.).

Отметим, что на 55-й минуте встречи красную карточку получил защитник «Абердина» Скотт Маккена, а на 57-й – нападающий «Рейнджерс» Альфредо Морелос.

После этой игры «Рейнджерс», набрав 51 очко, располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата. «Абердин», имея в актив 46 баллов, занимает третье место.

В следующем матче подопечные Стивена Джерарда на своем поле примут «Сент-Джонстон», а «Абердин» дома сыграет против «Сент-Миррена».

ОТметим, что в другом матче 25-го тура «Селтик» на своем поле обыграл «Хиберниан» со счетом 2:0, набрал 57 очков и продолжает лидировать в чемпионате.