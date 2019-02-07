«Барселона» и «Реал» сыграли вничью в первом матче полуфинала Кубка Испании

Футбол 07 февраля 2019 00:51 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Барселоны» на своем поле не смогли переиграть «Реал» в матче ½ финала Кубка Испании.

Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счетом 1:1. В составе мадридского клуба голом отметился Лукас Васкес. У каталонской команды отличился Малком.

Добавим, что ответная полуфинальная встреча пройдет 27 февраля на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Кубок Испании

½ финала

Первый матч

«Барселона» – «Реал» – 1:1 (1:0)

Голы: 0:1 – Васкес (6), 1:1 – Малком (57)

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Альба, Семеду, Лангле, Артур, Бускетс, Коутиньо (Месси, 63), Ракитич (Видаль, 63), Малком (Аленья, 76), Суарес

«Реал»: Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Кроос, Льоренте (Каземиро, 63), Васкес (Асенсио, 84), Модрич, Винисиус Жуниор (Бэйл, 64), Бензема

Предупреждения: Рамос (10), Семеду (43), Суарес (56), Марсело (57), Альба (58), Видаль (88)