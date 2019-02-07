Эрнесто Вальверде: Очевидного фаворита в полуфинале Кубка Испании нет

Футбол 07 февраля 2019 06:15 Источник: Marca Автор: Сметанникова Дарья

«Барселона» на домашнем стадионе сыграла вничью с мадридским «Реалом» (1:1) в полуфинале Кубка Испании.

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итог первого полуфинального матча на «Камп Ноу».

«Когда соперник забивает на первых минутах, а ты сравниваешь, это хорошо. «Реал» долго владел мячом в начале. Потом мы начали создавать опасность у ворот соперника. А когда все было в наших руках, мы добились ничьей.

Ничего ещё не решено, очевидного фаворита в противостоянии нет. Учитывая калибр соперников, ещё многое не сказано. Знали, что матч будет жёстким и тяжёлым.

Месси? С ним всё хорошо. На данный момент решили не рисковать, потому что у него был небольшой дискомфорт. Решения всегда нужно принимать, основываясь на том, что лучше для команды и самого игрока. В матче с «Реалом» мы посчитали, что лучше выпустить Месси во втором тайме. Он мог решить исход матча, когда вышел на поле. Каждый раз, когда Месси получал мяч, было чувство, что он способен создать что-то у чужих ворот», - цитирует Вальверде Marca.

Ответная полуфинальная встреча пройдет 27 февраля на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.