Бускетс – о матче с «Реалом» в Кубке Испании: Ничья закономерна - Советский спорт
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Футбол07 февраля 2019 06:18Источник: El ChiringuitoАвтор: Сметанникова Дарья

Бускетс – о матче с «Реалом» в Кубке Испании: Ничья закономерна

«Барселона» на своем поле сыграла вничью с мадридским «Реалом» (1:1) в полуфинале Кубка Испании.

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал результат встречи на «Камп Ноу».

«Эта ничья закономерна. Команды справились друг с другом. Все будет решаться в ответной игре. Шансы победить были у обеих команд. Вероятность прохода «Реала» дальше — 50%, даже несмотря на то, что они играют дома.

В таких матчах нет фаворита. «Барселона» и «Реал» — две лучшие команды Испании и Европы. Игра в ответном матче будет максимально равной», - приводит слова Бускетса El Chiringuito.

Ответный матч пройдет 27 февраля на «Сантьяго Бернабеу».

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