Лукас Васкес: Результат матча с «Барселоной» несправедлив

Футбол 07 февраля 2019 06:23 Источник: Mundo Deportivo Автор: Сметанникова Дарья

«Реал» в гостях сыграл вничью с «Барселоной» (1:1) в полуфинале Кубка Испании.

Полузащитник «Реала» Лукас Васкес подвел итог первого матча на «Камп Ноу». Футболист стал автором гола мадридской команды.

«На мой взгляд, результат несправедлив. В атаке «Реал» сделал для победы гораздо больше, чем «Барселона». В первом тайме мы простили соперника: у нас были очевидные моменты, но реализовать их не удалось. Ответный матч будет очень трудным, но «Реал» хочет одержать победу на глазах у своих болельщиков», - цитирует Васкеса Mundo Deportivo.

Ответная полуфинальная встреча пройдет 27 февраля на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.