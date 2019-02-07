Лукас Васкес: Результат матча с «Барселоной» несправедлив - Советский спорт
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Футбол07 февраля 2019 06:23Источник: Mundo DeportivoАвтор: Сметанникова Дарья

Лукас Васкес: Результат матча с «Барселоной» несправедлив

«Реал» в гостях сыграл вничью с «Барселоной» (1:1) в полуфинале Кубка Испании.

Полузащитник «Реала» Лукас Васкес подвел итог первого матча на «Камп Ноу». Футболист стал автором гола мадридской команды.

«На мой взгляд, результат несправедлив. В атаке «Реал» сделал для победы гораздо больше, чем «Барселона». В первом тайме мы простили соперника: у нас были очевидные моменты, но реализовать их не удалось. Ответный матч будет очень трудным, но «Реал» хочет одержать победу на глазах у своих болельщиков», - цитирует Васкеса Mundo Deportivo.

Ответная полуфинальная встреча пройдет 27 февраля на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

#васкес лукас#фк барселона#фк реал мадрид#кубок испании по футболу
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