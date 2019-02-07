Сантьяго Солари: У «Реала» были шансы забить второй гол «Барселоне» - Советский спорт
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Футбол07 февраля 2019 06:53Источник: ФК «Реал»Автор: Сметанникова Дарья

Сантьяго Солари: У «Реала» были шансы забить второй гол «Барселоне»

«Реал» в гостях сыграл вничью с «Барселоной» (1:1) в полуфинале Кубка Испании.

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари подвел итог матча на «Камп Ноу».

«Получился очень хороший футбольный матч с большим качеством хороших игроков на поле. Думаю, игру было приятно смотреть не только болельщикам игравших команд, но и всем фанатам любого клуба.

Мы всегда хотим побеждать, и у нас были шансы забить второй гол. Можем быть довольны тем, что сделали. У нас были шансы забить, Винисиус и Гарет Бэйл имели хорошие моменты. Трудно говорить о справедливости в футболе», - цитирует Солари пресс-служба клуба.

Ответная полуфинальная встреча пройдет 27 февраля на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

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