Сантьяго Солари: У «Реала» были шансы забить второй гол «Барселоне»

Футбол 07 февраля 2019 06:53 Источник: ФК «Реал» Автор: Сметанникова Дарья

«Реал» в гостях сыграл вничью с «Барселоной» (1:1) в полуфинале Кубка Испании.

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари подвел итог матча на «Камп Ноу».

«Получился очень хороший футбольный матч с большим качеством хороших игроков на поле. Думаю, игру было приятно смотреть не только болельщикам игравших команд, но и всем фанатам любого клуба.

Мы всегда хотим побеждать, и у нас были шансы забить второй гол. Можем быть довольны тем, что сделали. У нас были шансы забить, Винисиус и Гарет Бэйл имели хорошие моменты. Трудно говорить о справедливости в футболе», - цитирует Солари пресс-служба клуба.

Ответная полуфинальная встреча пройдет 27 февраля на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.