Малком: Матч с «Реалом» всегда самый важный в сезоне

Футбол 07 февраля 2019 09:29 Источник: Football Espana Автор: Сметанникова Дарья

«Барселона» на своем поле сыграла вничью с мадридским «Реалом» (1:1) в рамках полуфинала Кубка Испании.

Полузащитника «Барселоны» Маклком поделился впечатлениями от игры. Футболист стал автором гола в ворота мадридского клуба.

«Матч с «Реалом» всегда самый важный в сезоне. Сегодня мы играли спокойно и смогли сравнять счет. Чтобы выйти в финал, в ответном матче нам надо сыграть так же интенсивно», – цитирует Малкома Football Espana.

Ответная полуфинальная встреча пройдет 27 февраля на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.