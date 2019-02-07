Малком: Матч с «Реалом» всегда самый важный в сезоне - Советский спорт
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Футбол07 февраля 2019 09:29Источник: Football EspanaАвтор: Сметанникова Дарья

Малком: Матч с «Реалом» всегда самый важный в сезоне

«Барселона» на своем поле сыграла вничью с мадридским «Реалом» (1:1) в рамках полуфинала Кубка Испании.

Полузащитника «Барселоны» Маклком поделился впечатлениями от игры. Футболист стал автором гола в ворота мадридского клуба.

«Матч с «Реалом» всегда самый важный в сезоне. Сегодня мы играли спокойно и смогли сравнять счет. Чтобы выйти в финал, в ответном матче нам надо сыграть так же интенсивно», – цитирует Малкома Football Espana.

Ответная полуфинальная встреча пройдет 27 февраля на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

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