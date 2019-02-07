Хавбек «Реала» Льоренте выбыл из строя на три недели - Советский спорт
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Футбол07 февраля 2019 18:01Источник: ФК «Реал»Автор: Гичунцев Артур

Хавбек «Реала» Льоренте выбыл из строя на три недели

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Сегодня, 7 февраля, полузащитник мадридского «Реала» Маркос Льоренте прошёл медицинское обследование из-за травмы, которую он получил в первом полуфинальном матче Кубка Испании с «Барселоной» (1:1).

Отмечается, что у испанского футболиста выявили повреждение приводящей мышцы правой ноги. Таким образом, он может пропустит около трёх недель.

Ожидается, что Льоренте не поможет «Реалу» в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса», а также пропустит ответную игру Кубка Испании с «Барселоной», и матчи примеры с «Атлетико», «Жироной» и «Леванте».

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