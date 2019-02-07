Полузащитник «Вест Хэма» Ярмоленко больше не сыграет в этом сезоне

Футбол 07 февраля 2019 19:47 Источник: ФК «Вест Хэм»

Полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко пропустит оставшуюся часть нынешнего сезона, сообщил главный тренер лондонского клуба Мануэль Пеллегрини.

«Андрей Ярмоленко, Уинстон Рид и Карлос Санчес не вернутся на поле в этом сезоне», - приводит слова Пеллегрини пресс-служба команды.

Напомним, что Ярмоленко получил травму ахиллова сухожилия в октябре 2018 года. Позже 29-летний полузащитник был прооперирован.

В текущем сезоне Ярмоленко сыграл десять матчей за «Вест Хэм» во всех турнирах и записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.