«Вест Хэм» передал полиции доказательства оскорбления Салаха фанатами клуба

Футбол 08 февраля 2019 00:44 Источник: ФК «Вест Хэм»

«Вест Хэм» передал полиции доказательства оскорблений со стороны болельщиков команды в адрес нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха во время матча 25-го тура чемпионата Англии.

«После срочного и тщательного расследования, последовавшего за отвратительными расистскими оскорблениями в адрес нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в понедельник вечером, «Вест Хэм» может подтвердить, что он передал доказательства столичной полиции. Клуб имеет четкую позицию – такие оскорбления недопустимы. Нет места или оправдания для такого поведения, - говорится в сообщении пресс-службы лондонской команды.

Ранее представители «Вест Хэма» пообещали, что нарушители будут переданы полиции, а также получат пожизненный запрет на посещение стадиона.