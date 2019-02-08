Гол Черышева помог «Валенсии» уйти от поражения в первом матче полуфинала Кубка Испании

Футбол 08 февраля 2019 00:52 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Валенсии» в гостях сыграли вничью с «Бетисом» (2:2) в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

В составе «Бетиса» голами отметились Лоренсо Морон и Хоакин Санчес. У «Валенсии» отличились Денис Черышев и Кевин Гамейро.

Добавим, что ответная встреча пройдет 28 февраля на стадионе «Месталья» в Валенсии.

Кубок Испании

1/2 финала

Первый матч

«Бетис» – «Валенсия» – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Морон (45), 2:0 – Санчес (54), 2:1 – Черышев (70), 2:2 – Гамейро (90+2)

«Бетис»: Роблес, Бартра (Гарсия, 10), Сидней, Фирпо (Герреро, 80), Манди, Гуардадо, Санчес, Каналес, Вильям Карвалью, Ло Чельсо, Морон (Хесе, 78)

«Валенсия»: Доменек, Гарай, Гайя, Пиччини, Габриэл, Солер (Васс, 78), Коклен (Кондогбиа, 58), Парехо, Черышев, Родриго, Санти Мина (Гамейро, 58)

Предупреждения: Фирпо (15), Родриго (52), Солер (65), Парехо (73)