Клаудио Раньери: Рано или поздно «Манчестер Юнайтед» потерпит поражение, почему бы не в игре с нами?

Футбол 08 февраля 2019 01:34 Источник: Goal.com

Главный тренер «Фулхэма» Клаудио Раньери поделился ожиданиями от домашнего матча 26-го тура чемпионата АНглии против «Манчестер Юнайтед».

- Мы должны сохранять позитивный настрой и продолжать бороться. Если ты не сражаешься, то проиграешь еще до начала матча. В поражении сильному сопернику нет трагедии, но я хочу видеть, как мои футболисты сражаются до конца.

Рано или поздно «Манчестер Юнайтед» потерпит поражение, так почему бы не в матче с нами?

Считаю, что Сульшер на данный момент полностью заслуживает того, чтобы стать главным тренером «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе. Он показал, что футболисты с ним, что они изменили свое отношение, а результаты команды говорят сами за себя, - приводит слова специалиста Goal.com.

Добавим, что встреча состоится в субботу, 9 февраля, и начнется в 15:30 по московскому времени.