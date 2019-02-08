Найдено тело нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы

Футбол 08 февраля 2019 02:24 Источник: BBC

Как сообщает BBC, полиция графства Дорсет подтвердила, что тело, обнаруженное после крушения разбитого самолета, принадлежало игроку «Кардифф Сити» Эмилиано Сала.

«Тело доставленное в порт Портленда в четверг, 7 февраля 2019 года, было официально идентифицировано королевским коронером Дорсета, как тело профессионального футболиста Эмилиано Салы», - говорится в сообщении полиции.

Ранее в отделе по расследованию авиационных происшествий (AAIB) сообщили, что извлекли тело из обломков разбившегося самолета, на борту которого находились аргентинский футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон.

Напомним, что 28-летний Сала перешел в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории английской команды. Вечером 21 января форвард попрощался с бывшими одноклубниками по «Нанту» и вылетел частным самолетом в Уэльс. Однако его самолет пропал с радаров за час до прибытия.