Брайан Идову: В Перми иногда приходилось жить на «дошираках» - Советский спорт
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Футбол08 февраля 2019 06:34Источник: «Известия»Автор: Гичунцев Артур

Брайан Идову: В Перми иногда приходилось жить на «дошираках»

Игрок выступал за первую команду "Амкара" с 2014 по 2018 год.

Защитник московского "Локомотива" Брайан Идову вспомнил время, проведенное в пермском "Амкаре".

"По сути, живу так же, как жил, когда играл за «Амкар». Я часто провожу время дома и особо деньги не трачу. Больше сфокусирован на том, чтобы влиться в состав, привыкнуть к требованиям в новом клубе.

В Перми в дубле иногда нам задерживали выплаты. Приходилось жить на «дошираках». Как только зарплата приходила, сразу летели суши есть. Когда попал в основу и подписал нормальный контракт, у меня голову не снесло, и я не стал тратить деньги налево и направо. Так что бывало скорее так, что одалживал ребятам. Для нас задержки в 2-4 месяца уже стали привычными. Но мы лояльно к этому относились, потому что в итоге всё отдавали. Только под конец, когда клуб уже развалился, какие-то суммы нам так и не выплатили. Три зарплаты, премиальные за несколько побед и одну ничью.

У меня даже прав нет. Меня ещё и Пермь испортила с такси по 70 рублей. По Москве так же катаюсь. Правда, здесь подороже. Так что надо вопрос с правами решать побыстрее", – цитируют Идову «Известия».

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