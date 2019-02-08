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Футбол08 февраля 2019 12:55Источник: The Daily MailАвтор: Липкин Антон

Клуб шестого английского дивизиона подписал самого высокого футболиста мира

Новичком команды стал голкипер Йоргенсен ростом 2 метра 11 сантиметров.

Клуб шестого английского дивизиона «Далвич Хэмлет» объявил о подписании голкипера Симона Йоргенсена, сообщает The Daily Mail.

Как сообщил клуб, 26-летний Йоргенсен, рост которого составляет 2 метра 11 сантиметров, является самым высоким футболистом мира.

Ранее воспитанник «Копенгагена» уже выступал в Англии – за «Аккрингтон» (2017) и «Уайтхок» (2017-2018).

Отметим, что при подписании Йоргенсена «Далвич Хэмлет» вспомнил более известного высокорослого игрока – бывшего форварда сборной Англии Питера Крауча, – который в 2000 году провел шесть матчей за «Далвич Хэмлет» на правах аренды из «Тоттенхэма».

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