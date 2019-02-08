Винисиус – о пожаре в тренировочном центре «Фламенго»: Давайте помолимся за всех

На тренировочной базе юношеской команды «Фламенго», которая находится в Рио-де-Жанейро, произошел пожар.
В результате пожара погибли 10 человек. Еще три человека получили серьезные травмы.
Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал трагедию.
«Какие печальные новости! Давайте помолимся за всех. Сил нам всем, сил и еще раз сил. Дрожь берет от воспоминаний о том, сколько дней и ночей я провел в академии. До сих пор не верю. Да благословит Бог семью каждого», - написал Винисиус в твиттере.
18-летний бразилец является воспитанником «Фламенго». В «Реал» форвард перебрался в 2018 году.
Só de lembrar as noites e dias que passei no ct, é de arrepiar. Ainda sem acreditar, mas em oração por todos! Que Deus abençoe a família de cada um! 😢 pic.twitter.com/RcBsdH3GME— Vinicius Jr ⚡️ (@vini11Oficial) 8 февраля 2019 г.