Агент: У Жамалетдинова и в мыслях не было задеть болельщиков или бросить тень на ЦСКА - Советский спорт
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Футбол08 февраля 2019 15:29Источник: Чемпионат.comАвтор: Сметанникова Дарья

Агент: У Жамалетдинова и в мыслях не было задеть болельщиков или бросить тень на ЦСКА

Нападающий «Леха» Тимур Жамалетдинов в интервью польскому изданию рассказал о плохом отношении к нему со стороны экс-наставника ЦСКА Леонида Слуцкого.

Агент Александр Маньяков прокомментировал слова Жамалетдинова о взаимоотношениях с экс-игроками ЦСКА Березуцкими и тренером Слуцким.

«Мы уже общались с Тимуром. Я ему высказал свое мнение. Эмоции его немного захлестнули и в будущем он будет точнее в формулировках. Я близко общаюсь с Тимуром и его семьей. Чтобы не случилось, я всегда буду на его стороне. Думаю, что весь этот резонанс скоро спадет. Я сегодня общался с представителями армейского клуба. Объяснил ситуацию. Надеюсь, что мы поняли друг друга. В ЦСКА работают разумные люди. Никакой драмы не случилось. Про клуб Тимур не сказал ничего плохого. Только персоналии. И в мыслях не было задеть болельщиков или бросить тень на клуб», - приводит слова Маньякова «Чемпионат».

Напомним, 21-летний форвард будет выступать за команду из Познани до конца текущего сезона. Жамалетдинов в текущем сезоне в составе армейцев принял участие в 16 играх во всех турнирах, забил три мяча и отдал две результативных передачи.

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