Янг близок к тому, что продлить контракт с «Манчестер Юнайтед» - Советский спорт
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Футбол08 февраля 2019 15:30Источник: The TelegraphАвтор: Липкин Антон

Янг близок к тому, что продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»

33-летний британец выступает за манкунианцев с 2011 года.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг в ближайшее время может продлить контракт с клубом на один сезон, сообщает The Telegraph.

33-летний британец проводит восьмой сезон в составе команды и с сентября стабильно выходит на поле с капитанской повязкой.

Янг остался одним из пяти игроков нынешнего состава «Манчестер Юнайтед», кто в 2013 году выиграл последний на данный момент в истории клуба чемпионский титул.

В составе «Манчестер Юнайтед» Янг провел 227 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 42 результативные передачи.

Также еще на год в клубе может остаться полузащитник Андер Эррера, тогда как другой игрок середины поля – Хуан Мата – не хочет продлевать контракт только на один сезон. Летом испанец готов рассмотреть варианты перехода в другие клубы на правах свободного агента.

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