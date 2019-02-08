Янг близок к тому, что продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»

Футбол 08 февраля 2019 15:30 Источник: The Telegraph Автор: Липкин Антон

33-летний британец выступает за манкунианцев с 2011 года.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг в ближайшее время может продлить контракт с клубом на один сезон, сообщает The Telegraph.

33-летний британец проводит восьмой сезон в составе команды и с сентября стабильно выходит на поле с капитанской повязкой.

Янг остался одним из пяти игроков нынешнего состава «Манчестер Юнайтед», кто в 2013 году выиграл последний на данный момент в истории клуба чемпионский титул.

В составе «Манчестер Юнайтед» Янг провел 227 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 42 результативные передачи.

Также еще на год в клубе может остаться полузащитник Андер Эррера, тогда как другой игрок середины поля – Хуан Мата – не хочет продлевать контракт только на один сезон. Летом испанец готов рассмотреть варианты перехода в другие клубы на правах свободного агента.