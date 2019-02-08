Футбол 08 февраля 2019 18:22 Автор: Сметанникова Дарья

Матч «Фламенго» - «Флуминенсе» отменен из-за гибели 10 футболистов

В пятницу в Рио-де-Жанейро произошел пожар в одном из корпусов тренировочного центра «Фламенго», в результате которого погибли 10 футболистов в возрасте от 14 до 17 лет.

Власти Рио-де-Жанейро объявили трехдневный траур в связи с гибелью юных футболистов. Субботний полуфинальный матч чемпионата штата Рио-де-Жанейро между «Фламенго» и «Флуминенсе» отменен. «Я хочу выразить глубочайшие соболезнования семьям погибших. Пусть Бог благословит вас», - заявил губернатор города Уилсон Витцель, которого цитирует Agencia Brasil. В ближайшее время состоится встреча президентов клубов и представителей телерадиовещания для определения новой даты проведения игры между «Фламенго» и «Флуминенсе».